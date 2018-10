Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 17.10.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Täter beschädigten offensichtlich vorsätzlich zehn Fahrzeuge, Zeugenaufruf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden insgesamt zehn Pkw in Salzgitter Gebhardshagen beschädigt. Die Taten ereigneten sich in den Straßen Am Berg, Zwölfackerweg und im Weddemweg. Als Tatzeiträume können für die Straße Am Berg die Nacht vom 11. auf den 12.10.2018, für die Straßen Zwölfackerweg/Weddemweg die Nacht vom 09. auf den 10.10.2018 ermittelt werden. Bei den Taten in der Straße Am Berg wurden Lackflächen zerkratzt und Reifen zerstochen, bei den übrigen Tatorten beschädigten die Täter die Außenspiegel der Fahrzeuge. Die Schadenshöhe beläuft sich auf mindestens 8.600 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Gebhardshagen nach Zeugen, die Angaben zu den Taten bzw. den Tätern machen können.

Verkehrsüberwachung in Form einer Geschwindigkeitsmessung.

Salzgitter, Nord-Süd-Straße, 16.10.2018, 09:00-14:00 Uhr.

Die Polizei führte eine Geschwindigkeitsmessung in der Nord-Süd-Straße durch. Bei insgesamt fast 2000 Messungen konnten 328 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. 11 Fahrzeugführer fuhren in der 80 km/h derart schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Der schnellste Fahrzeugführer konnte mit einer gefahrenen Geschwindigkeit von 156 km/h gemessen werden. Bereits seit längerer Zeit beklagt die Polizei, dass es in dem Bereich der Nord-Süd-Straße insgesamt zwei Unfallhäufungsstellen gibt. Seit September 2015 bis August 2018 verzeichnet die Polizei insgesamt 36 zum Teil geschwindigkeitsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen 8 Personen schwer und 52 Personen leicht verletzt wurden. Hinzu kommen Unfälle mit anderen Ursachen.

Die Polizei bittet die Fahrzeugführer, sich in diesem Bereich an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit zu halten. Auch in Zukunft wird der Bereich der Nord-Süd-Straße von der Polizei überwacht.

Inhalt einer Pflanzschale geriet in Brand und löste einen Feuerwehreinsatz aus.

Salzgitter, Albert-Schweitzer-Straße, dortiges Wohnheim, 13.10.2018, 02:50 Uhr. Der Inhalt einer Pflanzschale löste auf einem Balkon im 3. Obergeschoss eines Wohnheimes einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte aus Unachtsamkeit der Brand entstanden sein. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass eine Zigarettenkippe den Brand ausgelöst haben könnte. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte konnte der Brandherd durch Mitarbeiter des Hauses gelöscht werden. Auf Grund dessen entstand ein nur geringer Sachschaden. Personen wurden hierbei nicht verletzt.

Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss.

Salzgitter, Gustav-Hagemann-Straße, 16.10.2018, 23:45 Uhr.

Durch Polizeibeamte erfolgte die Kontrolle eines 26jährigen Mannes. Der Fahrer des Opel Astra zeigte bei der Kontrolle Auffälligkeiten, die auf einen Drogenkonsum hindeuteten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Mann offensichtlich unter dem Einfluss von THC und Kokain stand. Auf Grund dessen wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

