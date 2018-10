Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 24.10.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Einbrecher entwenden Bargeld.

Salzgitter, Isetöfte, 17.-23.10.2018, 15:30-17:25 Uhr.

Unbekannte Täter brachen ein Fenster eines Wohnhauses auf und konnten durch das nunmehr geöffnete Fenster das Haus betreten. In dem Objekt wurden zahlreiche Behältnisse geöffnet und durchsucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Nach einer ersten Einschätzung könnte die Schadenshöhe beim beschädigten Fenster ca. 500 Euro betragen.

Verkehrsunfall im Bereich eines Fußgängerüberweges.

Salzgitter, Feldstraße, 23.10.2018, 19:20 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 56jährige Radfahrerin die Feldstraße und beabsichtigte diese an einem dortigen Fußgängerüberweg zu überqueren. Beim Überqueren habe sie offensichtlich einen in gleicher Richtung fahrenden VW Golf eines 28jährigen Mannes übersehen. Der Fahrer des VW habe noch versucht, der Radfahrerin auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich die Radfahrerin leicht und musste mit einem Rettungswagen in das hiesige Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

