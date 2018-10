Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 26.10.2018 Bereich Salzgitter

Salzgitter - Schuhdiebe stießen Zeugin zur Seite und flüchteten.

Salzgitter, In den Blumentriften, 25.10.2018, 12:40 Uhr.

Ein 35jähriger Täter entwendete in einem Schuhgeschäft ein paar Schuhe und versuchte mit diesen zu flüchten. Nachdem der Mann von einer Zeugin angesprochen wurde, habe er diese zur Seite gestoßen und sei geflüchtet. Im Zuge der Fahndung und der von der Polizei durchgeführten Ermittlungen konnte der Täter in seiner Wohnung festgestellt werden. Bei der Festnahme trug er noch immer die entwendeten Schuhe. Gegen den Mann leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein wegen eines räuberischen Diebstahls.

Täter brechen in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter, Küstriner Straße, 24./25.10.2018, 18:00-09:20 Uhr.

Die Täter veschafften sich einen gewaltsamen Zugang zum Haus, indem sie eine Tür aufgehebelt hatten. In dem Haus wurden zahlreiche Räume durchsucht. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können keine Angaben gemacht werden, ob Gegenstände entwendet wurden. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Wache in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

Täter entwenden hochwertigen BMW.

Salzgitter-Bad, Pommernring, 23./24.10.2018, 22:00-09:00 Uhr.

Die Täter entwendeten offensichtlich einen vor einem Wohnhaus abgestellten schwarzen BMW 530 d im Wert von ca. 85.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad in Verbindung zu setzen.

Pkw Hyundai wird durch Feuer zerstört.

Salzgitter, Swindonstraße, 25.10.2018, 19:50 Uhr.

Aus derzeit ungeklärter Ursache geriet ein Hyundai Matrix in Brand. Um eine Brandursache zu ermittelt, wurde das Fahrzeug von der Polizei sichergestellt. Der Schaden wird mit ca. 2000 Euro angegeben. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Dienststelle in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

Pkw kommt von der Fahrbahn ab und überschlägt sich.

Salzgitter, Humboldtallee, 25.10.2018, 07:45 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 21jährige Frau die Landstraße und kommt auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf des Unfalls überschlägt sich der Wagen und kommt auf den Rädern stehend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte eigenständig den Wagen verlassen, wurde jedoch bei dem Unfall leicht verletzt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

