Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter / Peine / Wolfenbüttel vom 13.11.2018 Bereich Wolfenbüttel

Salzgitter - Täter brechen in ein Einfamilienhaus ein.

Cremlingen, Destedt, Ohestraße, 12.11.2018, 15:20-19:10 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter ein Zugangsfenster des Gebäudes auf und konnten hierdurch das Objekt betreten. Nachdem diverse Räume durchsucht wurden, flüchteten die Täter. Offensichtlich erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfenbüttel unter 05331 9330 oder der Polizei in Salzgitter unter 05341 18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer stand offensichtlich unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 12.11.2018, 13:50 Uhr.

Ein 37jähriger Mann aus Wolfenbüttel steht im Verdacht, unter dem Einfluss von Drogen seinen Pkw gefahren zu haben. Nachdem Beamte den Mann stoppen konnten, führten sie bei dem Fahrer einen Drogenvortest durch. Hierbei konkretisierte sich der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetamin und THC gefahren sei. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Bei den weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass er zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis gewesen sei. Gegen den Fahrer wird nun polizeilich ermittelt.

