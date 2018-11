Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 19.11.2018. 38jährige Frau wird von einem Pkw in Salzgitter angefahren und verletzt.

Salzgitter - Salzgitter, Peetzweg, 15.11.2018, 09.00 Uhr - 18.11.2018, 13:40 Uhr.

Die Täter hebelten ein Fenster eines Wohnhauses auf und konnten auf diese Weise das Objekt betreten. In dem Haus wurden zahlreiche Räume und Behältnisse durchwühlt. Derzeit können keine Angaben über das Diebesgut gemacht werden. Die Schadenshöhe beträgt 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter Lebenstedt in Verbindung zu setzen.

