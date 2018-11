Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 26.11.2018

Peine - Nachtrag zu "Brand eines leerstehenden Wohnhauses in Münstedt"

Wie bereits berichtet, kam es am 19.11.2018, gegen 20:50 Uhr, zu einem Brand eines leerstehenden Wohnhauses in der Schmedenstedter Straße in Münstedt. Das Wohnhaus war durch den Brand schwer beschädigt worden. Die Polizei hatte die Ermittlungen am Montag aufgenommen und zog bei der Begutachtung des Brandobjektes auch einen Sachverständigen hinzu. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann weder eine elektrische Brandursache, noch eine Brandstiftung ausgeschlossen werden.

Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Brand geben können, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

