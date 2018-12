Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.12.2018

Peine - Nach Raub auf Tankstelle - Polizei veröffentlicht Phantombild

Am 01.10.2018, 20:00 Uhr, kam es, wie bereits berichtet, zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im Schwarzen Weg in Peine. Ein bislang unbekannter Täter forderte, unter Vorhalt einer Schusswaffe, von einem Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter das Geld erhalten hatte, flüchtete er auf einem Fahrrad in Richtung der Peiner Innenstadt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 - 175 cm groß, ca. 30-35 Jahre alt, sportlich, südländisches Aussehen, kurz geschnittener Vollbart. Er soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine dunkle Jeanshose, ein dunkles Basecap, sowie Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

