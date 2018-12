Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.12.2018

Peine - Verkehrsunfall

Am 05.12.2018, um 08:15 Uhr, kam es in der Straße "Zum Luhberg" in Peine zu einem Verkehrsunfall. Eine 24- jährige Peinerin fuhr mit ihrem PKW von Eixe kommend in Richtung Stederdorf, als sie in einer Rechtskurve vermutlich auf Grund der winterglatten Fahrbahn von der Straße abkam. Ihr Fahrzeug verfehlte knapp einen Straßenbaum und kam auf dem angrenzenden Acker zum Stehen. Die Peinerin wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Nach ersten Erkenntnissen entstand kein Sachschaden.

