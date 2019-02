Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.02.2019. Radfahrer stürzt in Lichtenberg und verletzt sich schwer am Kopf, wir suchen einen Zeugen.

Salzgitter - Salzgitter, Lichtenberg, Burgbergstraße, 27.02.2019, 05:23 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein 38-jähriger Radfahrer in Lichtenberg die Burgbergstraße, aus Richtung Lichtenberger Straße kommend, in Fahrtrichtung Lichtenberg. Hinter einer Rechtskurve und im Anschluss an den Aussichtspunkt Salzgitter Lichtenberg kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich dabei schwer am Kopf. Er musste einem örtlichen Klinikum zugeführt werden. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei sucht einen wichtigen Zeugen. Wir bitten den Fahrer eines silbernen Kleinwagens, der zum Unfallzeitpunkt in die entgegengesetzte Richtung gefahren ist, sich dringend mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de