Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 09.03.2019 - 10.03.2019, 08:00 Uhr

Salzgitter - Diebstahl von Kfz-Zubehör / Radnabendeckeln - Ort: 38228 Salzgitter, Theodor-Heuss-Straße. Zeit: Samstag, 09.03.2019, 10:00 Uhr - 16:00 Uhr. Hergang: Im genannten Zeitraum hatte ein 51-jähriger Lkw-Fahrer mit Wohnsitz in Salzgitter seinen Lkw Autotransporter auf dem Parkstreifen an der Theodor-Heuss-Straße geparkt. In der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr wurden von einem aufgeladenen Pkw Mercedes zwei Radnabendeckel entwendet. Die Schadenshöhe wird auf 20,- Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen unbekannt. Personen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

