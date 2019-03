Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.03.2019. Täter brachen in Salzgitter in ein Wohnhaus ein.

Salzgitter - Wolfenbüttel, Halberstädter Straße/Siedlung, 14.03.2019, 11:40 Uhr.

Die 41-jährige Fahrerin einer Nissan beabsichtigte, an der Kreuzung nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie nach derzeitigem Ermittlungsstand einen von links kommenden vorfahrtberechtigten Pkw Skoda einer 58-jährigen Frau, die zu diesem Zeitpunkt an einem dort haltenden Müllwagen vorbeifuhr. Bei dem Unfall wurde die 56-jährige Beifahrerin im Skoda leicht verletzt und musste in das örtliche Krankenhaus gebracht werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

