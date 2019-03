Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.03.2019. Polizei ermittelt nach Unfallflucht in Salzgitter.

Salzgitter - Salzgitter, Lebenstedt, Parkplatz vor dem Rathaus Salzgitter, 12.03.2019, 10:50-11:50 Uhr.

Derzeit ermittelt die Polizei in Salzgitter wegen einer Verkehrsunfallflucht. Der geschädigte Pkw, ein grauer Opel Agila, wurde von dem 43-jährigen Fahrzeugführer in einer Parkbucht vor dem Rathaus abgestellt. Nachdem der Besitzer nach einer Stunde zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er den Schaden. Am linken vorderen Kotflügel, am Radlauf und im Bereich der dortigen Stoßstange waren in einer Höhe bis 70 cm Beschädigungen erkennbar. Eine Ermittlung ergab, dass der Verursacher des Schadens ein blaues Fahrzeug gewesen sein könnte. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

