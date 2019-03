Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 20.03.2019. Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Braunschweig und des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad.

Salzgitter - Salzgitter, Lebenstedt, Swindonstraße, 17.03.2019, 13.00 Uhr - 19.03.2019, 06:45 Uhr.

Ein in der Swindonstraße abgestellter Opel Corsa wurde beschädigt, nachdem der Täter eine Seitenscheibe eingeschlagen hatte. Er verursachte hierdurch einen Schaden in Höhe von 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

