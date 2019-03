Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.03.2019. Nach Verkehrsunfall in Salzgitter flüchtete der offensichtliche Verursacher mit seinem E-Bike.

Salzgitter - Salzgitter, Kattowitzer Straße in Fahrtrichtung Joachim-Campe-Straße, 24.03.2019, 14:40 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei ein 12-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Kattowitzer Straße in Richtung des Salzgittersees gefahren. Plötzlich sei er von einem von links kommenden Radfahrer angefahren worden. Der Junge habe daraufhin die Kontrolle über sein Rad verloren und sei zu Fall gekommen. Hierbei habe er sich leicht verletzt. Der Unfallverursacher habe sich nicht um den verletzten Jungen gekümmert und sei schließlich von der Unfallstelle weggefahren. Zum verursachenden Fahrzeug kann lediglich gesagt werden, dass es vermutlich blau oder schwarz gewesen sei und dass es sich offensichtlich um ein E-Bike gehandelt habe. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970.

