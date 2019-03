Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.03.2019. Pkw geriet in Salzgitter ins Schleudern, drei verletzte Personen.

Salzgitter - Wolfenbüttel, Breite Herzogstraße, 28.03.2019, 18:50 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 18-jährige Fahrer eines Motorrades die Breite Herzogstraße, von der Kreuzstraße kommend, in Richtung Wallstraße. Dabei soll er offensichtlich zumindest eine Teilstrecke auf dem Hinterrad fahrend zurückgelegt haben. Im Kreuzungsbereich kollidierte der Kradfahrer mit dem Touran eines 32-jährigen Mannes, der von der Wallstraße geradeaus in Richtung der Lohenstraße fuhr. Der Pkw habe sich auf einer Vorfahrt gewähren Straße befunden. Die Ermittlungen der Polizei zur Klärung der Unfallursache dauern an. Der Kradfahrer musste ärztlich behandelt werden, die Schadenshöhe beläuft sich auf 8.000 Euro.

