Polizei Salzgitter / Pressemitteilung der Polizeiinspektion ...

Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.03.2019. Zukunftstag bei der Polizei in Wolfenbüttel und Salzgitter.

Salzgitter - Zukunftstag bei der Polizei in Wolfenbüttel und Salzgitter.

Am 28.03.2019 öffnete die Polizei wieder ihre Türen für interessierte Schülerinnen und Schüler. Insgesamt hatten sich mehr als 100 Schüler für die Arbeit der Polizei interessiert. An mehreren Stationen konnten die Schüler ihre Fragen stellen und sich so über die Arbeit der Polizei informieren.

In Wolfenbüttel stellten die Beamten den Kindern ihre technische Ausstattung und Fahrzeuge vor und erläuterten den Interessierten die Arbeit im Ermittlungsdienst am Beispiel eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Zudem konnten die Schüler einen Einblick erhalten, wie sich tatsächlich eine Anhaltesituation eines Fahrzeuges durch die Polizei darstellt. Den Kindern erläuterten die Beamten den Bereich der Gewahrsamzellen sowie das Messen einer Geschwindigkeit mit einem Handlasermessgerät.

In Salzgitter wurden auch die Türen weit für die Interessierten geöffnet. So konnten sich die Kinder an einem speziell für die Spurensuche ausgerüsteten Fahrzeug informieren oder wurden in die Technik und Möglichkeit eines Radarwagens eingewiesen. Zudem durften sie ein Handlasermessgerät selbst bedienen und Fahrzeuge im Verkehrsraum messen. Alle Fahrzeuge hatten sich an die Geschwindigkeit gehalten.

Weiterhin zeigten wir den Schülern einen Funkleitplatz und die Gewahrsamzellen. Ein Höhepunkt des Zukunftstages war eine Vorführung der Reiterstaffel und der Hundeführer.

An diesem Tag haben wir den Kindern ein großes Spektrum unserer polizeilichen Arbeit gezeigt. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für das Interesse bei den Kindern.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an: Matthias Pintak Polizei Salzgitter Pressestelle

Telefon: 05341/1897104 http://www.polizei.niedersachsen.de