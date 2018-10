Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des ...

-- Korrektur -- Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 8. Oktober 2018:

Wolfenbüttel - Zwei Tatverdächtige nach Überfall auf Tankstelle in Untersuchungshaft

Wie bereits berichtet, kam es am frühen SAMSTAGMORGEN, gegen 03:00 Uhr, zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle eines Autohofes in Flöthe, LK Wolfenbüttel. Hierbei war ein 56-jähriger Mitarbeiter der Tankstelle bei seiner Gegenwehr verletzt worden (Versehentlich war in der ersten Meldung ein falsches Alter des Mitarbeiters angegeben worden). Intensive polizeiliche Ermittlungen führten nach Zeugenhinweisen zu zwei Tatverdächtigen aus Salzgitter. Die 17 und 19 Jahre alten mutmaßlichen Täter konnten vorläufig festgenommen werden. Sie wurden am Sonntag auf Antrag der Staatsanwalt-schaft Braunschweig einer Haftrichterin vorgeführt, die einen Untersuchungshaftbefehl für beide Tatverdächtige erließ. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Das 56-jährige Opfer befindet sich weiterhin in stationärer Behandlung in einem Krankenhaus

