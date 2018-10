Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariates ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariates Wolfenbütttel vom 06.10.2018 :

Wolfenbüttel - Zwei hochwertige PKW in Wolfenbüttel entwendet

In der Nacht von Donnerstag (04.10.2018) auf Freitag (05.10.2018) wurden in Wolfenbüttel zwei hochwertige PKW entwendet. Bei beiden Fahrzeugen handelte es sich um PKW der Firma Audi, Typ S5. Eines der Fahrzeuge, ein Cabriolet, amtl. Kennzeichen WF-V 6789, wurde in der Grüssauer Straße entwendet. Der andere PKW, amtl. Kennzeichen WF-JA 705, wurde aus einem Carport in der Dr.August-Wolfstieg-Straße entwendet.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, Tel. 05331/933-0.

Alkoholisierter Autofahrer

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein 30-jähriger Autofahrer auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel überprüft. Hierbei stellten die Beamten fest, dass dieser unter Alkoholeinfluß stand. Ein Test ergab einen Atemalkoholwert von 0,74 Promille. Gegen den Kontrollierten wurde daraufhin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

