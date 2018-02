Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 3. Februar 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Freitag, 02.02.2018, i.d.Z. von 09:30-11:30h

Auf dem Parkplatz der Sparkasse an der Jahnstraße touchierte am Freitag, in der Zeit von 09:30h bis 11:30h, vermutlich beim Ausparken ein unbekannter Fahrzeugführer einen dort geparkten schwarzen VW Golf. Dieser wurde an der Beifahrertür beschädigt. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel OT Schladen: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen

Donnerstag, 01.02.2018, 14:00h bis Freitag, 02.02.2018, 15:00h

Unbekannte Täter versahen einen auf der Leo-Klenze-Straße abgestellten Fiat 500 mit einem roten Hakenkreuz. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0

Wolfenbüttel OT Schladen: Sachbeschädigung

Donnerstag, 01.02.2018, 20:40h

Unbekannte Täter besprühte/n die Hauswand eines Mehrfamilienwohnhauses mit brauner Farbe. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0

