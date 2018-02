Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 16.02.2018

Wolfenbüttel - Verkehrslage Auffahrunfall Do., 15.02.2018, 08.50 h Wolfenbüttel, Grüner Platz

Ein 48-jähriger Braunschweiger wollte von der Friedrich-Wilhelm-Straße in den Neuen Weg abbiegen. Dort kam ihm in seinem Fahrstreifen ein Rettungswagen im Einsatz entgegen. Blaulicht und Martinshorn waren aktiviert. Der 48-Jährige lenkte sein Fahrzeug bis zum Stillstand auf den Gehweg, um dem Rettungswagen freie Fahrt zu verschaffen. Das übersah ein 53 Jährige PKW-Fahrer, der hinter ihm auf auf seinen Wagen auffuhr. Es kam zu leichtem Sachschaden an den beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand. Auch am Rettungswagen entstand kein Schaden.

Überschlag im Straßengraben Do., 15.02.2018, 15.15 h Kreisstraße 620 bei Börßum

Eine 18-jährige Fahranfängerin kam mit ihrem PKW auf schneeglatter Straße in Höhe der Abfahrt zur Mülldeponie bei Bornum von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich und blieb schließlich im Straßengraben auf dem Dach liegen. Am PKW und an einem Verkehrszeichen entstand Sachschaden von mehr als 5000 Euro. Die junge Fahrerin wurde leicht verletzt.

PKW gerät auf schneeglatter Fahrbahn in den Gegenverkehr - zwei Verletzte Evessen Do., 15.02.2018, 15.35 h

In Evessen kam eine 18-jährige Frau aus Evessen mit ihrem Audi auf winterglatter Straße ins Schleudern, prallte gegen eine Leitplanke und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden PKW, Volvo, einer 52-jährigen Frau aus Evessen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt, die 18-Jährige wurde mit einem Rettungswagen dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. An beiden Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden, etwa 20000 Euro. Sie mussten beide abgeschleppt werden.

Kriminalitätslage

PKW-Reifen zerstochen Mi., 14.02.2018, 17.30 Uhr bis Do., 15.02.2018, 08.30 Uhr Kneitlingen

Bislang unbekannte Täter zerstachen zwei Reifen eines am Presseweg abgestellten VW Polo. Benutzt wurde möglicherweise ein Schraubenzieher oder ein ähnliches Werkzeug. Die Polizei Schöppenstedt bittet um Hinweise auf den oder die Verursacher. Tel.: 05332/9369-0

Rentnerin bestohlen Mi., 14.02.2018, gegen 11.00 Uhr Lidl-Markt, Adersheimer Straße, Wolfenbüttel

Einer 80-jährigen Frau aus Wolfenbüttel wurde in einem unbeobachteten Moment während des Einkaufs aus ihrer Handtasche die Geldbörse entwendet. Neben einem dreistelligen Geldbetrag fiel auch der Ausweis der Dame den Dieben in die Hände. Wer verdächtige Beobachtungen in dem Supermarkt zur angegebenen Zeit gemacht hat oder Hinweise auf mögliche Täter geben kann, möge sich bitte mit der Polizei Wolfenbüttel, Tel.: 05331/933-0, in Verbindung setzen.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel PHK Hoffmann Telefon: 0 53 31 / 93 31 22 http://www.polizei.niedersachsen.de