Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 23. Februar 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Wohnungseinbrüche

Donnerstag, 22.02.2018, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten über den Balkon und nach Aufhebeln der Balkontür am Mittwochabend während der Abwesenheit der Bewohnerin in eine Wohnung im 1. OG eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. Aus der Wohnung wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck im Wert von rund 600,-- Euro entwendet. Tatzeit: Donnerstag, 22.02.2018, zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr. Im annähernd selben Tatzeitraum, zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr, gelangten ebenfalls unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in ein Wohnhaus in der Uhlandstraße. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Ermittlungen wurde hier ebenfalls Bargeld und Schmuck entwendet. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Ein möglicher Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Donnerstag, 22.02.2018, zwischen 07:15 Uhr und 13:50 Uhr

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß am Donnerstag, 22.02.2018, zwischen 07:15 Uhr und 13:50 Uhr, ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug gegen einen in der Straße Teichgarten geparkten BMW in grau. Hierbei wurde die Fahrertür des geparkten BMW beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Frank Oppermann Telefon: 05331 / 933 - 104 E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de