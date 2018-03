Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 16. März 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Fahrraddieb auf frischer Tat überrascht

Donnerstag, 15.03.2018, gegen 22:50 Uhr

Zwei Zeugen überraschten am Donnerstagabend, gegen 22:50 Uhr, einen mutmaßlichen Fahrraddieb bei der Arbeit. Der Unbekannte war offenbar gerade im Begriff zwei Fahrräder, welche an einen Zaun eines Mehrfamilienhauses im Glatzer Weg angeschlossen waren, zu entwenden. Hierzu hatte er bereits Zaunstreben aus Metall mittels eines unbekannten Werkzeugs durchtrennt. Offenbar weil er entdeckt worden war, flüchtete der Unbekannte ohne Beute sofort in unbekannte Richtung. Zur Beschreibung kann lediglich gesagt werden, dass der Unbekannte zirka 175 cm groß und vollkommen dunkel, mit Kapuze, bekleidet war. Eine Zeuge hatte noch die Verfolgung aufgenommen, konnte den Flüchtigen aber nicht mehr entdecken. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Apotheke scheiterte

Mittwoch, 14.03.2018, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 15.03.2018, 07:55 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag versuchten bislang unbekannte Täter offenbar erfolglos die Eingangstür zu einer Apotheke in der Dr.-Heinrich-Jasper Straße aufzuhebeln. Die Täter flüchteten unerkannt und ließen dabei ihr Einbruchswerkzeug, einen Schraubendreher und ein Brecheisen, zurück. Der Schaden an der Tür wird auf rund 4000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Erkerode: Diebstahl einer Gartenbank

Donnerstag, 15.03.2018, zwischen 10:10 Uhr und 12:30 Uhr

Am Donnerstagvormittag entwendeten unbekannte Täter von einem Grundstück in Erkerode, Zum Butterberg, eine hier aufgestellte weiße Gartenbank. Wie der Abtransport der Gartenbank im Wert von rund 200,-- erfolgte, blieb ungeklärt. Hinweise: 05331 / 933-0.

