Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 22. März 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Brand eines Wohnwagens

Mittwoch, 22.3.2018, 22:15 Uhr

In der Straße am Roten Amte kam es aus bislang noch ungeklärter Ursache zum Brand eines am Straßenrand abgestellten Wohnwagens. Durch das Feuer wurden drei Teilstücke von einem angrenzenden Holzzaun beschädigt. Daneben wurde ein unmittelbar hinter dem Zaun aufgestellter Geräteschuppen und ein vor dem Zaun aufgestellter Zigarettenautomat durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 10000,- Euro. Hinweise: Tel.: 05331/9330

Wolfenbüttel: Sachbeschädigung an einem Metallzaun

Donnerstag, 15.3.2018, gegen 22:50 Uhr

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde an einem Mehrfamilienhaus am Glatzer Weg festgestellt, dass unbekannte Täter mehrere Elemente eines Doppelstab- mattenzaunes durchtrennt hatten. Der Schaden beträgt ca. 200,- Euro.

Hinweise: Tel.: 05331/9330

Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Mittwoch, 21.3.2018, 10:00 Uhr - 10:30 Uhr

Ein unbekanntes Fahrzeug, möglicherweise ein Paketlieferant, stieß beim Vorbeifahren gegen das ordnungsgemäß am rechten Straßenrand der Leopoldstraße geparktes Wohnmobil der Marke Bürstner. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den Schaden und fuhr weiter. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro.

Hinweise: Tel.: 05331/9330

I. A. Pollak, KHK

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Dienstschichtleiter Telefon: 0 53 31 / 93 3141 http://www.polizei.niedersachsen.de