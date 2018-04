Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 10. April 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: 21-jährige Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Montag, 09.04.2018, gegen 07:20 Uhr

Eine 21-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Helmstedt ist am Montagmorgen bei einem Auffahrunfall in Wolfenbüttel leicht verletzt worden. Demnach war sie mit ihrem Auto auf dem Neuen Weg in Richtung stadteinwärts unterwegs. Vermutlich aus Unachtsamkeit bemerkte sie das vor ihr abbremsende Auto einer 45-jährigen Fahrerin zu spät und fuhr mit ihrem Auto auf. Durch den Anstoß wurde sie leicht verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in das Wolfenbütteler Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000,-- Euro. Das Auto der 21-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Bergungsmaßnahmen kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Frank Oppermann Telefon: 05331 / 933 - 104 E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de