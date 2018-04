Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 13. April 2018 - Verkehrsunfallflucht

Peine - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Bodenstedtstraße in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem Kraftfahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw Ford Fiesta. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um die Begleichung des angerichtete Sachschadens in Höhe von ca. 2.500,- Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine, Telefon 05171/999-0 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter Polizeikommissariat Peine Peter Rathai Telefon: 05171/999-112 E-Mail: peter.rathai@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de