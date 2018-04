Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 29. April 2018:

Wolfenbüttel - Gefährliche Körperverletzung

Als ein 59jähriger Angestellter einer Bäckerei am 27.04.18, gegen 04.50 Uhr, auftragsgemäß in Evessen, Hachumer Str., Kuchen auslieferte, wurde er beim Betreten des Grundstücks angegriffen und verletzt. Der namentlich bekannte 54jährige Täter, Lebensgefährte der Auftraggeberin, hielt diesen vermutlich für eine Person, die das Grundstück unberechtigt betreten habe. Weiteres werden die Ermittlungen ergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

Zu Streitigkeiten kam es am 27.04.18, gegen 16.13 Uhr, in Klein Biewende, Dorfstr., zwischen einer 43jährigen Frau und einem 33jährigen Mann. In dessen Verlauf beschädigte der Mann mehrere Gegenstände der Frau und warf schließlich mit einem schweren Stein in Richtung des Kopfes der Frau. Diese konnte den Wurf mit der Hand abwehren, verletzte sich hierbei jedoch an der Hand. Gegen den namentlich bekannten Mann wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gefertigt.

