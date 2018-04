Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Montag, 30. April 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, zwei Autofahrer leicht verletzt

Montag, 30.04.2018, gegen 02:30 Uhr

Am frühen Montagmorgen ereignete sich auf der Landesstraße 495, zwischen Wolfenbüttel Halchter und der Autobahnauffahrt zur A 395, Wolfenbüttel Süd, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Autofahrer leicht verletzt worden sind. Demnach befuhr ein 37-jähriger Autofahrer die Strecke in Richtung Wolfenbüttel Halchter. Aus bislang ungeklärter Richtung kam er vermutlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß hier mit seinem PKW gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlägt sich der PKW und kommt auf dem Dach liegend auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Ein 44-jähriger Autofahrer, der entgegengesetzt unterwegs war, bemerkte den auf seiner Fahrbahn auf dem Dach liegenden PKW zu spät und konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Autofahrer leicht verletzt worden sind. Der 37-Jährige konnte seinen PKW nicht allein verlassen und musste aus dem Fahrzeugwrack durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Autofahrer wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 13.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen musste die Landesstraße gesperrt werden.

