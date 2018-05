Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 17. Mai 2018:

Wolfenbüttel - Hedeper: Linienbus in Verkehrsunfall verwickelt, mitfahrendes Kind leicht verletzt

Mittwoch, 16.05.2018, gegen 12:50 Uhr

Am Mittwochmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Linienbus beteiligt war und bei dem ein mitfahrendes 6-jähriges Kind leicht verletzt worden ist. Demnach beabsichtigte der 56-jährige Fahrer des Linienbusses auf der Bundesstraße 82 in Höhe der Ortschaft Hedeper Bahnhof einen vorausfahrenden Trecker mit Anhänger zu überholen. Dieser sei dann plötzlich, ohne den Fahrtrichtungsanzeiger zu betätigen, nach rechts abgebogen. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß nicht verhindern. Durch den Bremsvorgang prallte das mitfahrende Kind mit dem Kopf gegen eine Scheibe und verletzt sich hierbei leicht. Es konnte noch an der Unfallstelle in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass sich an dem Anhänger des landwirtschaftlichen Gespannes keine betriebsbereiten lichttechnischen Einrichtungen befanden. Der Bus wurde durch den Unfall stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000,-- Euro geschätzt.

Winnigstedt: Auto überschlägt sich, Fahrer schwer verletzt

Mittwoch, 16.05.2018, gegen 18:20 Uhr

Ein 64-jähriger Autofahrer kam am Mittwochabend gegen 18:30 Uhr mit seinem Auto auf der Landesstraße 290 im Bereich Winnigstedt aufregennasser Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge überschlägt sich der PKW, wobei der 64-jährige Fahrer schwer, nicht lebensgefährlich, verletzt wird. Der Fahrer musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Bergung des Autos war ein Kran erforderlich. Der Sachschaden wird auf rund 3000,-- Euro geschätzt.

Denkte: Einbruch in Einfamilienhaus

Mittwoch, 16.05.2018, zwischen 07:15 Uhr und 19:30 Uhr

Am Mittwoch, zwischen 07:15 Uhr und 19:30 Uhr, drangen unbekannte Täter vermutlich über in Fenster in ein Einfamilienhaus in Denkte, Am Walde, ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, kann zur Zeit nicht gesagt werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

