Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 19. Mai 2018

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Trunkenheit im Verkehr

Samstag, 19.05.2018, gegen 00:45 Uhr

Durch Zeugen wurde ein Pkw beobachtet, welcher auf der Salzdahlumer Straße in starken Schlangenlinien geführt wurde. Diese folgten dem Pkw bis in die Straße Am Exer, wo dieser abgeparkt wurde. Zwischenzeitlich war durch die Zeugen die Polizei informiert worden. Durch die Funkstreifenwagenbesatzung konnte vor Ort der deutlich alkoholisierte Fahrzeugführer angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet, der Führerschein sichergestellt.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Dienstschichtleiter Telefon: 0 53 31 / 93 31 17 http://www.polizei.niedersachsen.de