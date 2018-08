Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. August 2018:

Wolfenbüttel - Trunkenheitsfahrten Am Freitag, dem 17.08.18,gegen 23.05 Uhr, wurde ein 50jähriger Mann aus Heiningen in Börßum im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Dabei wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,76 Promille. Eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Den Mann erwartet ein Fahrverbot von einem Monat. Am Samstag, dem 18.08.18, gegen 02.50 Uhr, wurde ein 25jähriger Fahrradfahrer aus Wolfenbüttel auf der Leipziger Straße kontrolliert. Eine Überprüfung ergab einen Alkoholwert von 1,96 Promille. Die Weiterfahrt mit dem Fahrrad wurde unterbunden, eine Strafanzeige gefertigt.

Pkw zerkratzt Wolfenbüttel, Am Seeligerpark, Spinnereiparkplatz Am Freitag, dem 17.08.18, in den Vormittagsstunden, wurde ein blauer Seat Leon an der Fahrerseite beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den Lack bis auf die Grundierung.

