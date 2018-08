Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 18. August 2018

Peine - Einbruchsversuch in Mehrfamilienhaus

In der Nacht von Freitag auf Samstag versuchten bisher ein oder mehrere unbekannte Personen in Peine, in der Gunzelinstraße durch Aufhebeln der Hauseingangstür in das Gebäude einzudringen. Der oder die Unbekannten scheiterte jedoch an der Massiven Haustür und entfernten sich wieder unerkannt.Die Schadenshöhe beträgt ca. 1.000,- Euro.

