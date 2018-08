Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19. August 2018:

Wolfenbüttel - Altstadtfest verlief aus Sicht der Polizei ruhig

Die Polizei Wolfenbüttel begleitete das Wolfenbütteler Altstadtfest an den letzten drei Tagen mit einer erhöhten Präsenz in der Wolfenbütteler Innenstadt. Aus Sicht der Polizei verlief das Fest mit sehr vielen Besuchern bei tollem Wetter ruhig und weitestgehend friedlich. Die Polizei musste lediglich einige Streitereien schlichten, einige stark alkoholisierte Besucher auf den rechten Weg bringen und in drei Fällen nach Körperverletzungen Strafverfahren einleiten. Auch der Festumzug am Sonntagnachmittag verlief störungsfrei.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Frank Oppermann Telefon: 05331 / 933 - 104 E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de