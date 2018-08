Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 22. August 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Verkehrsunfallflucht

Sonntag, 19.08.2018, 01:00 Uhr, bis Dienstag, 21.08.2018, 18:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Ringstraße abgestellten grünen Seat Ibiza. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den an der linken Fahrzeugseite entstandenen Schaden zu kümmern. Der Schaden beträgt rund 1500,-- Euro: Unfallzeit: zwischen Sonntag, 19.08.2018, 01:00 Uhr, und Dienstag, 21.08.2018, 18:45 Uhr. Hinweise: 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Dienstag, 21.08.2018, gegen 16:40 Uhr

Ein 21-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Demnach beabsichtigte ein 22-jähriger Autofahrer von der Ludwig-Richter-Straße nach links in die Pestalozzistraße abzubiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den entgegenkommenden Radfahrer, der auf dem dortigen Radweg unterwegs war. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW verletzte sich der Radfahrer leicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000,-- Euro.

Schladen: Gartenlaube brennt nieder

Dienstag, 21.08.2018, gegen 14:35 Uhr

Bei Dacharbeiten mit einem Gasbrenner an seiner Gartenlaube in einer Gartenkolonie in der Königsberger Straße in Schladen setzte der 78-jährige Inhaber diese vermutlich aus Unachtsamkeit in Brand. Durch das Feuer wurde die Gartenlaube vollständig zerstört. Zudem griff das Feuer auf drei weitere Gartenparzellen über. Hier wurden mehrere Geräteschuppen sowie eine weitere Gartenlaube in Mitleidenschaft gezogen und teilweise erheblich beschädigt. Letztendlich konnte das Feuer durch die Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wolfenbüttel: 86-jährige Seniorin beim Einkauf bestohlen

Dienstag, 21.08.2017, zwischen 09:30 Uhr und 10:30 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter nutzte am Dienstagvormittag vermutlich eine günstige Gelegenheit aus und entwendete während des Einkaufs in einem Einkaufcenter an der Bahnhofstraße aus einem Einkaufswagen eine hierin abgelegte Handtasche einer 86-jährigen Seniorin. In der schwarzen Handtasche befand sich neben diversen persönlichen Papieren auch Bargeld in Höhe von rund 60,-- Euro. Hinweise: 05331 / 933-0.

