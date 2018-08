Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. August 2018:

Wolfenbüttel - Kriminalitätslage:

Einbruchdiebstahl aus Tischlerei Do., 23.08.18, 17:00h, - Fr., 24.08.2018, 08:00h, Wolfenbüttel, Schlickerberg

In der Nacht von Donnerstag, 23.08.18, 17:00h, auf Freitag, 24.08.2018, 08:00h, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tischlerei in der Straße "Schlickerberg" ein und entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage:

Fahren ohne Fahrerlaubnis Mo., 20.08.2018, 16:00h Wolfenbüttel, Goslarsche Straße

Bereits am Montag, 20.08.2018, gg. 16:00h, kontrollierte die Polizei den Fahrer eines Kleinkraftrades mit einer Zulassung bis 50km/h. Hierbei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer, der bei der Kontrolle keinerlei Unterlagen vorlegen konnte, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Weiterhin bestand für ihn ein zweimonatiges Fahrverbot. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr Fr., 24.08.2018, 13:45h Cremlingen, Hauptstraße

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag, 24.08.2018, gg. 13:45h, bei dem Führer eines Pkw Alkoholbeeinflussung festgestellt. Da diese über dem erlaubten Wert von 0,5 Promille Atemalkoholkonzentration aber unterhalb von 1,1 Promille lag, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Fr., 24.08.2018, gg. 19:00h Wolfenbüttel, Danziger Straße 3

Am Freitag, 24.08.2018, gg. 19:00h, wendete ein weißer Transporter mit Kennzeichen aus GF und einem Anhänger auf der Danziger Straße, in Höhe des Hauses Nr. 3. Beim Rückwärtsfahren stieß er gegen einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten Pkw und verursachte Sachschaden. Danach entfernte sich der Fahrzeugführer, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern bzw. die Feststellung seiner Personalien zur Schadensregulierung zu ermöglich.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Dienstschichtleiter Telefon: 0 53 31 / 93 31 17 http://www.polizei.niedersachsen.de