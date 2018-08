Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 25.08.2018

Peine - Körperverletzung Am 24.08.2018 um 14:42 Uhr kam es im Lehmkuhlenweg in Peine zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Hierbei schlug der alkoholisierte Beschuldigte dem Opfer mit der Faust in das Gesicht und warf eine leere Glasflasche nach dem Opfer. Das Opfer wurde leicht verletzt, der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Diebstahl eines Bau-Messgerätes In der Zeit von Donnerstag, ca. 16 Uhr bis Freitag, ca. 10 Uhr kam es im Bereich einer Baustelle im Lehmkuhlenweg zum Diebstahl eines sogenannten GPS-Hyperstabes. Die Schadenshöhe wurde durch die geschädigte Firma auf 20 000 Euro beziffert.

Diebstahl einer Handtasche Am 23.08.2018 zwischen 08:30 Uhr und 09:30 Uhr wurde in einem Supermarkt an der Vöhrumer Straße eine Handtasche aus einem Einkaufswagen entwendet. In der Handtasche waren neben 400 Euro auch die EC-Karte mit der dazugehörigen Geheimnummer. Durch den oder die bislang unbekannte/n Beschuldigte/n wurde insgesamt 2000 Euro Bargeld abgehoben.

Diebstahl / Einbruch in ein Eiscafè In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Eiscafe in der Straße "Am Markt". Dort wurde ein Fenster eingeschlagen und eine Wechselgeldkassette entwendet. Der Gesamtschaden liegt bei 300 Euro.

Diebstahl aus Vereinsheim Ebenfalls in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Straße "Hollandsmühle" zu einem Diebstahl aus einem Vereinsheim. Diebesgut war hier ein Laptop.

Urkundenfälschung, Verstoß KraftStG/PflichtversG, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahrt unter Drogeneinfluss Ein 25jähriger Peiner wurde am 23.08.2018 um 12:27 Uhr in der Schloßbleiche in Peine kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der PKW nicht zugelassen war. Die Kennzeichen waren mit amtlichen Plaketten überklebt, um den Anschein einer ordnungsgemäßen Zulassung zu erwecken. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Am 24.08.2018 um 11:47 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung ein 29jähriger VW Golf-Fahrer angehalten und kontrolliert. Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Trunkenheit im Verkehr Am 25.08.2018 um 00:20 Uhr kontrollierten Beamte in der Jägerstraße einen 43jährigen Radfahrer. Eine Atemalkoholkontrolle ergab, dass der Mann unter Alkoholeinfluss (2,0 % Promille) stand. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Aufgefundene Violine Bereits am 17.08.2018 fand ein aufmerksamer Schüler in einem Schulbus (Linie 513 nach Meerdorf ) eine Violine. Nachdem die Familie des Schülers zunächst versucht hatte, den Eigentümer zu ermitteln wurde die Violine in der nächsten Woche im Sekretariat der Realschule Vechelde abgegeben.

