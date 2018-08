Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 26. August 2018

Wolfenbüttel - Kriminalitätslage:

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienwohnhaus Mi., 15.08.2018, 10:00h bis 21.08.2018, 19:00 Veltheim (Ohe), Wasserweg

Bislang unbekannte/r Täter nutzten die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses am Wasserweg in Veltheim (Ohe) und drangen über die Terrrassentür in das Haus ein. Aus dem Haus entwendeten sie u.a. diverse Schmuckstücke.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Diebstahl eines Deichselrades Fr., 24.08.2018, 17:30h bis25.08.2018, 07:00h Wolfenbüttel, Reichenberger Straße

Unbekannte/r Täter entwendeten von Freitag, 24.08.2018, 17:30h, bis Samstag, 25.08.2018, 07:00h, das Deichselrad (Rangierhilfe) eines auf einem Parkplatz an der Reichenbergstraße abgestellten Anhängers.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage

Trunkenheit im Verkehr Sa., 25.08.2018, 14:15h Wolfenbüttel, Landesstraße 627, Ahlumer Kreisel Ortseingang WF

Im Rahmen einer am Samstag, 25.08.2018, gg. 14:15h, durchgeführten Verkehrsüberwachung wurde bei einer Fahrzeugführerin Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille, so dass eine Blutprobenentnahme erforderlich wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht Fr., 24.08.2018, i.d.Z.v. 16:00h - 18:00h Kissenbrück, Hinter dem Dorfe 20

Bereits am Freitag, 24.08.2018. in der Zeit von 16:00h - 18:00h, streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen, in Kissenbrück, am Fahrbahnrand der Straße Hinter den Dorfe, vor Haus Nr. 20, abgestellten VW T-Roc. Im Anschluss entfernte sich er sich, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und/oder die Feststellung seiner Personaldaten zum Zwecke der Schadensregulierung zu ermöglichen.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrsunfall Sa., 25.08.2018, gg. 17:15h Wolfenbüttel, Leipziger Straße, B79

Am Samstag, 25.08.2018, gg. 17:15h, fuhr ein 65jähriger Motorradfahrer auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf, als dessen Fahrer abbremste, um nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen zu können. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und musste dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt werden.

