Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Sonntag, 26. August 2018

Peine - Opfer durch Wurf mit Bierflasche verletzt

Am frühen Sonntagmorgen, 26.08.2018, gegen 04:00 Uhr, erhielt die Polizei den Hinweis auf eine Schlägerei vor einer Gaststätte am Echternplatz in Peine. Vor Ort trafen die Polizeieinsatzkräfte auf einen Zeugen sowie eine verletzte männliche Person. Durch diese wurde berichtet, man habe eine lautstarke Auseinandersetzung vor dem Lokal gehört. Um nachzusehen sei er durch die Tür nach draußen vor die Gaststätte getreten. Dort sei eine Bierflasche in seine Richtung geworfen worden, welche ihn am Kopf traf. Der 36-jährigen Peiner wurde mit einer Kopfplatzwunde im Rettungswagen dem Klinikum Peine zugeführt. Der oder die Täter konnten vor Ort nicht ermittelt werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

Gruseliger Fund an der L475

Am 25.08.2018, um 13:50 Uhr, wurden an der L475 Zwischen Barbecke und Söhlde sechs abgetrennte Schafsköpfe aufgefunden. Bislang ist ungeklärt, wer die Tiere getötet und die Köpfe dort im Straßengraben abgelegt hat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171 9990 entgegen.

