Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 30. August 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Hinweise zu fünf Fundfahrrädern gesucht

Am Dienstag, 28.08.2018, gab eine Zeugin der Polizei einen Hinweis, dass sie fünf im Gebüsch abgelegte Fahrräder aufgefunden habe. Der Fundort befinde sich auf der Verlängerung der Harzburger Straße in Richtung Lange Straße (ehemaliger Fußweg zur Eisenbahnbrücke). Am angegeben Ort konnten tatsächlich fünf Fahrräder aufgefunden und sichergestellt werden. Es handelt sich dabei um ein blaues Herrenrad Esperia, um ein blaues Herrensportrad McKenzie, um ein rot / weißes Mountainbike Cannondale, um ein rotes Damenrad Prince sowie um ein goldenes Rad Shell (Foto). Die Polizei sucht nun Hinweise zur Herkunft der Räder. Tel.: 05331 / 933-0.

