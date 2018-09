Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 1. September 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel-Adersheim: Einbruch in einen Transporter Donnerstag, 30.08.2018, 22:00 Uhr - Freitag, 31.08.2018, 07:00 Uhr UT drangen gewaltsam im Tatzeitraum in einen auf einem Parkstreifen der Leinder Straße in Adersheim abgestellten weißen Transporter ein und entwendeten aus diesem diverse darin befindliche Werkzeuge. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1700,- Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Börßum: Trunkenheitsfahrt Freitag, 31.08.2018, 22:48 Uhr Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Freitag Abend auf dem Mühlenweg in Börßum ein 25-jähriger Kraftfahrzeugführer überprüft. Hierbei wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten deutlich Atemalkoholgeruch bei dem 25-Jährigen festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,02 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den Betroffenen eingeleitet.

