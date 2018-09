Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 8. September 2018

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstag, 08.09.2018, gegen 03:45 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 08.09.2018, gegen 03:45 Uhr, ein 27-jähriger Kraftfahrzeugführer überprüft. Hierbei wurde durch die eingesetzten Beamten festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Beschuldigten wurden wurde ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Wolfenbüttel: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit anschließender Ermittlung des alkoholisierten Kraftfahrzeugführers

Freitag, 07.09.2018, gegen 18:45 Uhr

Am Freitag, gegen 18:45 Uhr, fuhr ein männlicher Kraftfahrzeugführer mit seinem PKW BMW X3 auf der Anton-Ulrich-Str. in Wolfenbüttel auf einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Ford Mondeo auf. Anschließend entfernte sich der verantwortliche Kraftfahrzeugführer mit seinem Pkw zunächst in unbekannte Richtung. Durch den Geschädigten konnte das amtliche Kennzeichen des verursachenden Kraftfahrzeuges jedoch notiert werden. Eine Halterüberprüfung ergab, dass der 46-jährige Halter der verantwortliche Fahrzeugführer gewesen war. Dieser stand erheblich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke, ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab für den Beschuldigten eine Atemalkoholkonzentration von 3,28 Promille. Ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort wurde eingeleitet. Eine Blutentnahme bei dem Beschuldigten wurde veranlasst sowie der Führerschein sichergestellt. Über eine Schadenshöhe an den beiden beteiligten, noch fahrbereiten Kraftfahrzeugen konnte noch keine abschließende Feststellung getroffen werden.

