Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 15. September 2018:

Wolfenbüttel - Kriminalitätslage

Einbruch in Einfamilienhaus, Fr., 14.09.2018, i.Z.v. 20:45h-22:00h, 38173 Sickte, Westerberg

Am Freitag, 14.09.2018, in der Zeit von 20:45h bis 22:00h, nutzte/n bislang unbekannte/r Täter die kurzzeitige Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienhauses an der Straße Westerberg in Sickte. Sie gelangten durch ein Kellerfenster in das Haus, durchsuchten Schränke und Behältnisse und entwendeten u.a. diverse Schmuckstücke.

Wer verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Tatortbereich gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei zu wenden unter 05331 / 933-0

Diebstahl von Ziegelsteinen, Mi., 12.09.2018, i.d.Z.v. 20:10h bis 20:30h, 38162 Cremlingen / Schandelah, Sandbachstraße 32

Am Mittwoch, 12.09.2018, in der Zeit von 20:10h - 20:30h, entwendete eine bislang unbekannter Täter in der Sandbachstraße, Schandelah, gelagerte Ziegelsteine und einen Scheinwerfer mit Bewegungsmelder. Für die Tatausführung wurde ein dunkler PKW-Kombi mit Anhänger genutzt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Trickdiebstahl Fr., 14.09.2018, 12:00h 38304 Wolfenbüttel, Adersheimer Straße

Am Freitag, 14.09.2018, gg. 12:00h, gaben sich zwei unbekannte Täter als Mitarbeiter der Stadtwerke aus und erbaten sich, unter dem Vorwand eines Wasserrohrbruchs Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Adersheimer Straße in Wolfenbüttel. Während ein Täter mit der Geschädigten Bewohnerin die Kellerräume begutachtete, nutzte der zweite Täter die Gelegenheit zum Durchsuchen der anderen Räume des Hauses und entwendete unbeobachtet diversen Goldschmuck. Im Anschluss verließen beide Täter das Haus mit der Anmerkung nochmal wieder kommen zu wollen.

Hinweise auf Grund verdächtiger Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Verkehrslage

Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fr., 14.09.2018, 23:30h, 38300 Wolfenbüttel, Lange Straße

Bei der Kontrolle eine PKW-Führers stellten Polizeibeamte am Freitagabend, gg. 23:30h, fest, dass dieser nicht Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrzeugführer wurde eine Strafanzeige gefertigt.

