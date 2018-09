Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom 21. September 2018

Peine - Fußballspiel nach körperlichen Auseinandersetzungen abgebrochen

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, kam es auf dem Sportplatz des SSV Plockhorst im Rahmen des Kreisligafußballspiels zwischen dem SSV Plockhorst und dem TSV Essinghausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung der 22 Akteure auf dem Platz. Auslöser dieser Streitigkeiten war offensichtlich ein vorangegangenes und durch den Schiedsrichter geahndetes Foulspiel. Im Verlauf der Handgreiflichkeiten wurden u.a. ein 43-jähriger (Prellungen im Gesicht) und ein 27-jähriger (Verdacht auf Nasenbeinfraktur) Fußballspieler so schwer verletzt, dass sie Klinikum Peine behandelt werden mussten. Darüber hinaus kam es zu weiteren Körperverletzungen, so dass die eingesetzten Beamten der Polizeistation Edemissen mehrere Strafanzeigen gegen die an der Schlägerei beteiligten Fußballer fertigten. Der Schiedsrichter musste die Partie aufgrund der Vorfälle beim Spielstand von 2:2 abbrechen.

