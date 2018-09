Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 23. September 2018:

Wolfenbüttel - Kriminalitätslage Diebstahl aus Wohnung Do., 20.09.2018, i.d.Z. v. 17:00h - 17:30h Wolfenbüttel, Schloßplatz

Bereits am Donnerstag, 20.09.2018, in der Zeit von 17:00h-17:30h, hielten sich die Wohnungseigentümer einer Wohnung am Schloßplatz im Garten auf. In dieser Zeit ließen sie die Tür ihrer Wohnung offen stehen. Ein bislang unbekannter Täter nutzte die Gelegenheit und entwendete aus einer im Flur abgelegten Handtasche einen dreistelligen Bargeldbetrag. Als einer der Wohnungsinhaber in die Wohnung gehen wollte, kam ihm im Hausflur eine verdächtige, männliche Person, ca. 20 Jahre alt, 165cm groß, mit dunkelblonden, glatten Haaren in einem roten Anorak entgegen.

Verkehrslage Trunkenheit im Verkehr So., 23.09.2018, 02:54h Wolfenbüttel, Neuer Weg

Am frühen Sonntagmorgen, 23.09.2018, um 02:54h, kontrollierten Polizeibeamte auf dem Neuen Weg in Wolfenbüttel einen Pkw-Fahrer und stellten dabei Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille, woraufhin dem Fahrzeugführer die Weiterfahrt untersagt wurde. Diesen erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren.

