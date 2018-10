Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 6. Oktober 2018:

Wolfenbüttel - Flöthe: Überfall auf Tankstelle

Samstag, 06.10.2018, gegen 03:00 Uhr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 03:00 Uhr, wurde der Polizei ein Überfall auf die Tankstelle des Autohofes in Flöthe gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Täter die Tankstelle vermutlich unter einem Vorwand über den Nachtschalter betreten. Hier bedrohte er den 27-jährigen Angestellten der Tankstelle mit einer Pistole. Der 27-jährige ignorierte jedoch offenbar die Bedrohung, so dass es im weiteren Verlauf zu einer erheblichen Rangelei in den Verkaufsräumen der Tankstelle kam. Hierbei verletzten sich sowohl der Angestellte, wie auch vermutlich der unbekannte Täter. Letztendlich flüchtete der Täter ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen, auch unter Einsatz eines Polizeihubschraubers, verlief bislang erfolglos. Der verletzte Mitarbeiter der Tankstelle wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden, die Ermittlungen dauern an. Beschreibung des Täters: jüngere, männliche Person, zirka 185 cm groß, bekleidet mit einem grauen Cap und schwarzer Kleidung (eventuell Jogginganzug), zudem trug der Täter einen Dreitagebart. Hinweise an die Polizei unter: 05331 / 933-0.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Frank Oppermann Telefon: 05331 / 933 - 104 E-Mail: frank.oppermann65@polizei.niedersachsen.de http://www.polizei.niedersachsen.de