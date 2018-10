Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 10. Oktober 2018:

Wolfenbüttel - Groß Flöthe: VU mit einer tödlich verletzten Person - Motorradfahrer

Am Mittwoch 10.10.2018, gegen 13:35 Uhr befuhr ein 45-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Wolfenbüttel die Kreisstraße 50 von Groß Flöthe in Richtung Cramme. Nach einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und kam zu Fall. Dabei erlitt der Mann so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Am Motorrad entstand ein Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße musste für ca. 30 Minuten vollgesperrt werden.

OTS: Polizei Salzgitter newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/56519 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_56519.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter Polizeikommissariat Wolfenbüttel Dienstschichtleiter Telefon: 0 53 31 / 93 31 17 http://www.polizei.niedersachsen.de