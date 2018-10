Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 29. Oktober 2018:

Wolfenbüttel - Vahlberg: Geldkassette entwendet

Sonntag, 28.10.2018, zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Sonntag, zwischen 16:45 Uhr und 17:45 Uhr, eine fest montierte Geldkassette mit Inhalt, welche an einer Hauswand eines landwirtschaftlichen Betriebes in Vahlberg, Semmenstedter Straße, montiert worden war. Die Kassette diente zur Zahlmöglichkeit von Kunden des Selbstbedienungshofladens. Der Gesamtschaden wird auf rund 150,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kreis- und Stadtgebiet: vier Autofahrer alkoholisiert unterwegs

Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei vier Autofahrer, die alkoholisiert unterwegs waren. So stellten die Beamten am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr bei einem 24-jährigen Autofahrer einen Alkoholwert von 1,7 Promille fest. Der Fahrer war eigenen Angaben zufolge zuvor von Braunschweig nach Cremlingen gefahren. Hier war er auch angetroffen und kontrolliert worden. Ebenfalls am Samstag, gegen 22:40 Uhr, wurde ein 45-jähriger Autofahrer auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel angehalten und kontrolliert. Der Alkoholtest ergab hier einen Wert von 2,13 Promille. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 02:25 Uhr, fiel dann ein 32-jähriger Autofahrer in der Jahnstraße einer Streife der Polizei auf. Die Kontrolle des 32-Jährigen ergab einen Alkoholwert von 1,23 Promille. In allen drei Fällen wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde jeweils ein Strafverfahren eingeleitet. Am Samstagmorgen wurde zudem ein 18-jähriger Fahranfänger, der sich in der Probezeit befindet, in Sickte auf einem Feldweg fahrend angetroffen und kontrolliert. Auch hier stellten die Beamten eine Alkoholbeeinflussung von 0,28 Promille bei dem 18-jährigen Führerscheinneuling fest. Da für Fahranfänger in der Probezeit ein absolutes Alkoholverbot gilt, wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, zudem wird der Fahrer ein Aufbauseminar ableisten müssen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Sonntag, 28.10.2018, 08:50 Uhr

Am Sonntagmorgen beabsichtigte ein 19-jähriger Autofahrer in der Frankfurter Straße vom rechten Fahrbahnrand aus in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit das Auto eines 55-jährigen Fahrers, der die Frankfurter Straße in gleicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde das Auto des 19-Jährigen auf ein weiteres, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand parkendes, Auto aufgeschoben. Ein vierter Autofahrer, der mit seinem Auto die Frankfurter Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, musste der Unfallstelle ausweichen. Hierbei wurde sein PKW ebenfalls beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 8500,-- Euro geschätzt, zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

