Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 4. November 2018:

Wolfenbüttel - Kriminalitätslage:

Falscher Polizeibeamter Sa., 03.11.2018, 20:30h 38162 Cremlingen, Holzweg

Am Samstagabend, gg. 20:30h, klopfte in der Straße Holzweg, Cremlingen, ein unbekannter Mann an die Scheibe der Terrassentür eines Einfamilienhauses. Gegenüber der anwesenden Bewohnerin gab er sich als Kriminalbeamter aus und fordert sie auf, die Tür zu öffnen. Da der 67jährigen Bewohnerin dies merkwürdig erschien, öffnete sie nicht die Tür, sondern meldete sich bei der richtigen Polizei. Diese konnte den angebl. "Kollegen", trotz intensiver Nachsuche leider nicht mehr antreffen.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, unter 05331 / 933-0 in Verbindung zu setzen.

Zerkratzter PKW Fr.; 02.11.2018, 14:00h, bis Sa., 03.11.2018, 14:00h 38312 Neindorf, Schulstraße vor Nr. 3

Bislang u.T. zerkratzte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen erst 3 Monate alten VW Golf Sportsvan, der in Neindorf auf der Schulstraße, vor Haus Nr. 3 abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 993-0

Fahrraddiebstahl Di., 16.10.2018, 05:00h bis Mi., 17.10.2018, 23:00h 38302 Wolfenbüttel, Neuer Weg / Campestraße (Haltestelle)

U.T. entwendeten in der Zeit von Dienstag, 16.10.2018, 05:00h, bis Mittwoch, 17.10.2018, 23:00h, das auf dem Neuen Weg, an der Haltestelle "Campestraße" gesichert abgestellte Crossrad der Marke Winora, Modell Paris.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 993-0

Illegale Müllentsorgung? Sa., 03.11.2018, 14:10h Wolfenbüttel, B79, Lechlumer Holz

Am Samstag, 03.11.2018, gg. 14:10h, erhielt die Polizei Wolfenbüttel den Hinweis, dass neben einem Waldweg des Lechlumer Holzes, erreichbar von der B79 aus, Bereich Sternhaus, Autoteile entsorgt worden seien. Vor Ort konnten die Beamten Sitze und Verkleidungsteile eines oder mehrerer PKW auffinden. Da nicht auszuschließen war, dass diese Teile von ausgeschlachteten, entwendeten PKW stammen, wurden sie sichergestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 993-0

Verkehrslage:

Verkehrsunfallflucht Sa., 03.11.2018, 16:15h 38304 Wolfenbüttel Leinde, Kreisstraße 49

Am Samstag, 03.11.2018, stellte die Halterin eines Nissan Micra fest, dass ihr Fahrzeug durch einen unbekannte/n Fahrzeugführer/in beschädigt worden war. Der PKW war auf der Kreisstraße 49 in der Wolfenbütteler Ortschaft Leinde, in Höhe Haus Nr. 42 abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 993-0

