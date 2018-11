Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Peine vom Mittwoch, 14. November 2018:

Salzgitter - Edemissen: lebende Mastschweine gestohlen

Sonntag, 11.11.2018, 21:45 Uhr, bis Montag, 12.11.2018, 18:00 Uhr

Zwischen Sonntagabend und Montagabend entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem Schweinestall in Mödesse, Stederdorfer Straße, 23 lebende Mastschweine im Wert von zirka 3500,-- Euro. Wie der Abtransport der jeweils zirka 100 kg schweren Schweine erfolgte, ist derzeit unklar. Hinweise erbittet die Polizei unter 05171 / 999-0.

Peine: Einbruch in das Vereinsheim des TSV Rot-Weiß Schwicheldt

Montag, 12.11.2018, 19:00 Uhr, bis Dienstag, 13.11.2018, 10:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag über ein Kellerfenster in das Vereinsheim des TSV Rot-Weiß Schwicheldt in Peine, Birkenweg. Aus dem Vereinsheim wurde nach ersten Erkenntnissen ein CD-Recorder entwendet. Offenbar hatten der oder die Täter zunächst erfolglos versucht, zwei Türen zum Vereinsheim aufzuhebeln. Hierbei war erheblicher Sachschaden entstanden. Der Gesamtschaden wird auf rund 12.000,-- Euro geschätzt. Hinweise: 05171 / 999-0.

Peine: parkenden PKW beschädigt und davongefahren

Dienstag, 13.11.2018, zwischen 09:50 Uhr und 14:10 Uhr

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Dienstag, zwischen 09:50 Uhr und 14:10 Uhr, mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen auf dem Parkplatz des Klinikums in Peine, Virchowstraße, abgestellten Fiat 500 in rot an der vorderen linken Seite. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 2500,-- Euro zu kümmern. Zeugen: 05171 / 999-0.

