Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 21. November 2018:

Wolfenbüttel - Wolfenbüttel: Audi A 6 entwendet

Dienstag, 20.11.2018, zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Dienstag, zwischen 07:00 Uhr und 14:30 Uhr, einen auf dem Parkdeck eines Einkaufzentrums an der Goslarschen Straße abgestellten grauen PKW Audi A6 im Wert von rund 22.000,-- Euro. Der oder die Täter haben vermutlich zuvor aus der abgelegten Jacke des Fahrzeughalters den Autoschlüssel entwendet. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: zwei leicht verletzte Autofahrer nach Vorfahrtsverletzung

Dienstag, 20.11.2018, gegen 06:40 Uhr

Vermutlich aus Unachtsamkeit übersah am frühen Dienstagmorgen eine 60-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto an der Kreuzung Neue Straße / Uferstraße in Schöppenstedt das vorfahrtberechtigte Auto eines 46-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8.000,-- Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Cremlingen: Verkehrsunfallflucht

Montag, 19.11.2018, 22:30 Uhr, bis Dienstag, 20.11.2018, 11:00 Uhr

In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen in der Straße Im Zehnmorgen, Cremlingen, abgestellten BMW 320 in silber. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden weiter zu kümmern. Der BMW wurde an der linken Seite erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf zirka 2500,-- Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug könnte gelb gewesen sein, da dieser Fremdlack festgestellt werden konnte. Hinweise: 05331 / 933-0.

