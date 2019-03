Polizei Salzgitter / Pressemitteilung des Polizeikommissariats ...

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 31. März 2019:

Wolfenbüttel - Verkehrslage:

Führen eines Pkw unter dem Einfluss berauschender Mittel Sa., 30.03.2019, 23:20h, 38324 Kissenbrück, Am Staatsberg

Während einer, am Samstag, 30.03.2019, gg. 23:20h, durchgeführten Kontrolle eines Fahrzeugführers in Kissenbrück, stellten die kontrollierenden Beamten körperliche Auffälligkeiten bei diesem fest, die den Verdacht auf Drogenkonsum aufkommen ließen. Auf Nachfrage räumte der Fahrzeugführer Drogenkonsum vor Fahrtantritt ein und händigte den kontrollierenden Beamten noch mitgeführte Betäubungsmittel aus. Diese wurden sichergestellt. Im Anschluss an die Kontrolle wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun eine Strafverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Drogenbesitzes.

